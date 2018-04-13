الرئيس الامريكي يقول إن بلاده لن تنضم الى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الا بشروط

واشنطن في 13 ابريل / بنا / قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تنضم الى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الا اذا تم تقديم صفقة " افضل بكثير" من تلك التي عرضت للادارة السابقة.



واضاف ترامب في بيان مساء امس الخميس " تربطنا صفقات ثنائية مع ست دول من ال11 المنضمة للاتفاقية ونحن نعمل على عقد صفقة مع اكبر تلك الدول وهي اليابان التي سببت لنا الكثير من الاذى على المستوى التجاري لسنوات " .



وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اعلن ترامب انسحاب بلاده منها مهددا الاتفاقية الطموحة التي كان يفترض ان تشمل دولا تمثل نسبة 40 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي العالمي ونسبة 25 في المئة تقريبا من التجارة العالمية.



يذكر أن ترامب قد كلف كل من المستشار الاقتصادي لاري كودلو وممثل التجارة روبرت لايتهايزر بدراسة موقف واشنطن وكيف يمكن العودة مجددا الى مفاوضات الاتفاقية.



وتعد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ اكبر اتفاق تجاري اقليمي في التاريخ ، حيث تهدف الإتفاقية إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية مع وضع قواعد لحل النزاعات التجارية والبراءات وحماية الملكية الفكرية .



م.ف.ق/ع ذ



بنا 0944 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/13 - 31 : 01 PM