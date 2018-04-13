تواصل فعاليات " حكايا مسك-المنامة " .. مديرة إدارة الأنشطة الشبابية : فعالية "حكاية مسك - المنامة " تسهم في صناعة محتوى خليجي وعربي يثري فضاءات التواصل الاجتماعي المنامة في 13 ابريل / بنا / تواصلت فعاليات "حكايا مسك-المنامة" لليوم الثالث على التوالي، والتي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" بالشراكة مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين الشريك الاستراتيجي للمؤسسة السعودية، في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "أصنع من شغفي حكايا"، وذلك ضمن محطتها الثانية في منطقة الخليج العربية.

واستقطبت برامج وورش العمل والأنشطة المصاحبة لحكايا مسك المنامة حضورا كبيرا ومميزا من الشباب البحريني والسعودي بالإضافة إلى الشباب المقيمين والزائرين للمملكة والراغبين في تطوير مهاراتهم الإبداعية من خلال 8 فعاليات رئيسة تشمل «محترف الكتابة» و«ساحة الرسم» و«معمل الأنيميشن» و«استديو الإنتاج» و«المؤلف الصغير» و«حكايا ديجيتال» و«حكايا إعلام» و«سوق حكايا» و«مصنع حكايا» و«حكايا المرابطين».



كما شهد اليومين الماضيين اقبالا كبيرا من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والذين أعربوا عن اعجابهم بما تقدمه "حكايا مسك – المنامة" من تقنيات تكنولوجيا حديثة في مجالات مختلفة وخصوصا الأنيميشن" وأنهم تعرفوا من خلالها على مبادئ صناعة أفلام الكارتون والإنتاج السينمائي.

واكدت الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة مديرة إدارة الأنشطة الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة أن "حكايا مسك المنامة" يقدم للمبدعين البحرينيين والخليجيين من الشباب الفرصة المواتية للالتقاء بكبرى الشركات المعنية بوسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك" و "سناب شات" في تجربة فريدة من نوعها، من أجل المساهمة في صناعة محتوى إلكتروني عربي ذا قيمة يثري الفضاء الالكتروني.



وأضافت أن التأثير الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات في العالم، تؤكد أهمية البرامج التي تقدمها "حكايا مسك – المنامة" التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" بالشراكة مع وزارة شؤون الشباب والرياضة للمرة الأولى في مملكة البحرين كثاني دولة خليجية تستضيف هذه الفعالية، وذلك خلال الفترة من 11 أبريل إلى 14 أبريل الجاري.



وقالت مديرة إدارة الأنشطة الشبابية إن توفير منصة تجمع بين الشركات البحرينية العاملة في مجال الإنتاج الإعلامي والفني مع نظرائها الخليجيين والعالميين تأتي في إطار تبادل الثقافات والتجارب بين المشاركين من أجل تشجيع الشباب البحريني والخليجي والعربي على الإبداع والتميز في صياغة محتوى يعتمد على تراثنا وقيمنا وأصولنا العريقة، وهي خطوة ضرورية لاستقطاب المواهب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.



وأردفت أن لكل إنسان حكاية ولكل وطن حكاية، وعلينا أن ننسج حكاياتنا ونقدمها للعالم بصورة مبدعة نعتز من خلالها بلغتنا العربية، وهو دور حيوي لمؤسسات الإنتاج الإعلامي في عالمنا العربي من خلال صناعة أفلام وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية في العالم، من أجل جذب المتلقي الخليجي والعربي لذا فإن الفعالية سوف تلقي الضوء على بعض الأفلام البحرينية والخليجية ذات الجودة العالمية من خلال عرضها على المشاركين في مسرح مسك.



وأشارت الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة إلى أن حكايا مسك – المنامة تمتاز بطعم بحريني والذي يستند على ما تتمتع به مملكة البحرين وأهلها من إرث حضاري وإنساني عريق، لذا فإن المشاركة الواسعة في البرامج تؤكد أن البحرين تذخر بالشباب المبدع القادر على التفاعل الإيجابي مع معطيات العصر الحديث والاستفادة من الخبرات العالمية، منوهة إلى أن "حكايا مسك" تعد من أقوى المنصات الإبداعية في العالم حاليا، مشيدة بجهود مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في استقدام أهم الخبرات الدولية في هذا المجال في موقع واحد.



ولفتت إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ومؤسسة "مسك الخيرية" تمثل تحقيقا لأحد أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو الهدف السابع عشر الذي يؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية المعنية بالتنمية.



وتطرقت إلى برنامج " المؤلف الصغير" الذي يستهدف الفئة العمرية من 7 سنوات إلى 14 سنة، باعتباره من البرامج التي تضع النشء على بداية الطريق الصحيح في استكشاف قدراتهم وتوجيه طاقاتهم في الاتجاه السليم، كما ثمنت برنامج "حكايا المرابطين" الذي يتناول قصص تضحيات أبطالنا في الحد الجنوبي على لسان من عاشوها عن قرب، لتعزيز الانتماء في نفوس الأجيال الشابة.

أما مسرح مسك فقد استضاف الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الذي تحدث عن الدور الإنساني الذي تقوم به دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الشعب اليمني الشقيق، وذلك ضمن "حكايا المرابطين" مؤكدا أنه دور يكمل الدور البطولي لقوات التحالف العربي التي تتصدى بشجاعة للتحديات في هذه المنطقة.



وكان الإعلامي محمد العرب قد تحدث مساء يوم الخميس عن مشاهداته كمراسل حربي لبطولات جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، خلال اللقاء الذي أداره الإعلامي بسام البدوي، مؤكدا أنه شاهد شجاعة المرابطين في الميدان وهم بين الحديد والنار وما يتمتعون به من ذكاءٍ عسكري، وقال ليس من السهل أن تُلهمك الفكرة وأنت تقابل الموت.



واستضاف المسرح عمر فاروق ناشط وسائل الاجتماعي وذلك ضمن "حكايا شباب" حيث تحدث عن صناعة الأفلام على شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على كل فئات المجتمع مشددا على أن المحتوى الهادف يلقى رواجاً ويأخذ طريقه نحو الانتشار عندما يكون ممتعاً ومؤثراً، فالتأثير هو ما يحث المتابعين على مشاركة المحتوى مع الآخرين وبذلك يأخذ طريقه نحو الانتشار.



يذكر أن «حكايا مسك» هي إحدى مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية) وهي فعالية سعودية على مستوى الخليج في رعاية فنون صناعة القصة والسرد كتابة ورسماً وتحريكاً وإخراجاً، وتمثل تجمّعاً للمبدعين الخليجيين والعرب والأجانب في مجالات متنوعة، لتبادل الخبرات ومشاركة العملية الإبداعية، من خلال ورشات العمل ومنصات الإلهام وعرض المُنتجات والخدمات الإبداعية.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0936 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/13 - 43 : 12 PM