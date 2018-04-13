زيارة فريق من لجنة التنظيمات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية

ابوظبي في 13 ابريل / بنا / بناء على توجيهات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، قام وفد من اللجنة الداخلية المختصة بالشؤون التنظيمية بالأمانة العامة مؤخرا، بزيارة وزارة الخارجية لدولة الأمارات العربية المتحدة في أبو ظبي .

وتأتي زيارة الوفد رغبة من أمانة مجلس التعاون في الوصول الى أعلى المستويات للارتقاء بالأداء والاستفادة من السياسات والاجراءات المتبعة في مجال التفتيش الإداري، وذلك لما تتمتع به وزارة الخارجية بدولة الامارات من خبرة وكفاءة عالية ومشهودة، حيث تعكف اللجنة بالأمانة العامة على وضع العديد من اللوائح والأنظمة المتعلقة بالتفتيش الإداري.

وقد وقف الوفد الذي شارك فيه كل من مدير الإدارة المالية الأستاذ مسلط بن عبدالله السبيعي ومدير الرقابة الأستاذ ربيع بن علي بن مجحود ومدير ادارة الموارد البشرية الأستاذ فهد بن يوسف القصبي على أعمال ومنجزات إدارة التدقيق الداخلي، وإدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة .





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0931 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/13 - 39 : 12 PM