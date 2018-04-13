وزير شئون الكهرباء والماء يتسلم نسخة من اصدارات الكاتب صالح حسين الجديدة في الادارة والحوكمة المؤسسية المنامة في 13 ابريل / بنا / تسلم الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء نسخة من كتاب "مقالات في الادارة والقيادة والحوكمة" وكذلك كتاب Determination ، جاء ذلك خلال استقباله للكاتب والمؤلف صالح حسين والذي أهداه نسخة من هذه الاصدارات الجديدة من اعداده وتأليفه، مؤكدا الوزير أن الكاتب البحريني يثري القراء بثقافته المتنوعة وبخبرته العملية، ومشيداً بجهود الكاتب في اصدار العديد من المؤلفات القيمة، مثل اصداراته السابقة في مجال الحوكمة، وإن هذا الاصدار سيكون ذو فائدة كبيرة للقراء المهتمين في المجال الاداري.



وبدوره أعرب الكاتب صالح حسين عن شكره الجزيل للوزير على حفاوة الاستقبال وتقديمه كافة سبل الدعم للكتاب والمؤلفين والاعلاميين.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0750 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/13 - 05 : 11 AM