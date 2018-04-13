الصين تدعو إلى التهدئة وضبط النفس في الملف السوري عالمي بكين في 13 ابريل / بنا / عبرت وزارة الخارجية الصينية أمس عن قلقها بشأن تصاعد التوتر في سوريا داعية كافة الأطراف المعنية إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد .



و اشار قانغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي ان بلاده قلقة من احتمال تصاعد التوتر في سوريا ، منوها أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي تبادل الآراء حول الوضع الراهن في سوريا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يقوم بزيارة لبكين.



وأكد شوانغ أن الصين تحافظ على الاتصالات مع الأعضاء الآخرين لمجلس الأمس الدولي بخصوص هذه المسألة بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الإقليمية الأخرى ، مؤكدا موقف بلاده الثابت بايجاد حل سلمي للأزمة السورية و معارضتها التهديد باللجوء إلى القوة العسكرية في العلاقات الدولية.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 0644 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/13 - 25 : 10 AM