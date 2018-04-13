مطالعات صحف مملكة البحرين

المنامة في 13 ابريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وابرز الموضوعات المستجدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، واهتمت الصحف بالفعاليات والاخبار الرسمية المحلية كما تابعت تطورات الاحداث خلال الساعات القليلة الماضية والقضايا الراهنة حديث الساعة .

وفيما يلي ابرز العناوين :



/ وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب

/ وزير الخارجية: الرياض حصن العرب الحصين

/ القائد العام يتفقد عددا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين

/ ناصر بن حمد: (حكايا مسك) النموذج العربي الأبرز لصناعة (الحكايا العصرية)

/ توافق الرؤى والجهود بين البحرين وجورجيا لتعزيز التعاون الدولي والتنمية ودعم جهود نشر السلام والاستقرار

/ البحرين تكشف للجنة الوزارية العربية الرباعية دور بنك المستقبل الإيراني في دعم وتمويل الإرهاب

/ وزير التربية يرعى اللقاء الأول لخريجي جامعة الخليج العربي اليوم

/ رئيس مجلس النواب يبحث التعاون التشريعي مع رئيس مجلس الدولة العماني

/ محافظ الجنوبية: التعاون الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة حقق الامن والاستقرار بالمنطقة

/ إنجاز 81% من مشروع مركز غسيل الكلى في الحنينية والانتهاء أغسطس القادم

/ الزراعة تـقـيم مـهـرجـانا للـتوت الـمـحـلي بـسوق المزارعين

/ «حقوق الإنسان» تنظم ورشة حـول حـقوق الـمـتعـايشين مع الإيدز

/ الخيرية الملكية تفتتح الوحدة الصحية بمقرها

/ دليل شامل للخدمة الحكومية يشمل 900 خدمة إلكترونية

/ حملة «وقف النزيف» تنطلق من مستشفى الملك حمد

/ «النواب» يناقش قانون الضمان الصحي الثلاثاء القادم

/ افتتاح أكبر وأحدث مجموعة لدور السينما في الرفاع يوم 3 مايو

/ مركز المهارات الإعلامية بوكالة أنباء البحرين يختتم برنامج (Media Box)

/ التربية تدمج عددا من طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية

/ في مجلس المحافظة الشمالية.. العصفور: متفائلون بالاكتشافات النفطية

/ وزارة التربية تؤكد خلو المدارس من الأمراض المعدية

/ ميرزا يدشن أول أطلس رياح للمملكة والموقع الإلكتروني لوحدة الطاقة المستدامة

/ وزير إماراتي: من الرياض يبدأ استرجاع العرب لدورهم

/ الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على إيران وخلافات حول إجراءات جديدة

/ الخزانة الأمريكية: ندرس فرض عقوبات تشل اقتصاد إيران

/ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد استنتاج لندن بشأن ماهية السم المستخدم ضد الجاسوس سكريبال

/ الضبابية تطغى على موقفي ترامب وماكرون حيال توجيه ضربات إلى سوريا

/ مسؤول أمريكي: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط أوشكت على الاكتمال

/ اعتـراض صـاروخ بالـيـستي أطلقه الحوثيون فوق جازان

/ الخطوط الكويتية تعلّق رحلاتها إلى بيروت على خلفية تحذيرات أمنية





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بنا 0548 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/13 - 24 : 10 AM