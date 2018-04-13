مقتل خمسة اشخاص في انفجار قنبلة خلال مباراة لكرة القدم بجنوب الصومال

مقديشو في 13 أبريل / بنا / لقي خمسة اشخاص مصرعهم في انفجار قنبلة اثناء مباراة لكرة القدم بجنوب الصومال وهي المرة الأولى التي يقع فيها تفجير في استاد.



وبحسب وكالة انباء رويترز فقد ذكرت الشرطة أن الانفجار وقع في بلدة براوة الساحلية بمنطقة شبيلي السفلى حين كان سكان يشاهدون مباراة لكرة القدم بعد ظهر امس الخميس.



ونقلت رويترز عن مهاد ضور النائب عن ولاية جنوب غرب الصومال قوله إن القنبلة قتلت خمسة أشخاص وأصابت 12 آخرين في ملعب كرة القدم. جميع القتلى والجرحى من الجمهور".



وقال رجل الشرطة محمد آدن إن من المعتقد أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تقف وراء الهجوم.







ع ذ



بنا 0532 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/13 - 22 : 10 AM