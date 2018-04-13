رئيس مجلس الشعب الصومالي يقدم إستقالته رسمياً مقديشو في 13 أبريل / بنا / أعلن رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي محمد شيخ عثمان جواري امس إستقالته من منصبه بشكل رسمي.

وذكرت وكالة الانباء الصومالية " صونا " ان رئيس مجلس الشعب اعلن استقالته في خطاب القاه أمام أعضاء مجلس الشعب الفيدرالي، وطالب فيه من النواب قبول استقالته .



ونفى البرفسور محمد شيخ عثمان جواري صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تقديم استقالته مقابل مليون دولار.



وأضاف رئيس مجلس الشعب المستقيل عن منصبة أن استقالته كانت ضرورية لسيادة ووجود الحكومة الفيدرالية.



وقد تم إنتخاب البرفسور محمد شيخ عثمان جواري رئيساً لمجلس الشعب الفيدرالي في الحادي عشر من شهر يناير العام الماضي، حيث تولى رئاسة البرلمان الفيدرالي لفترتين،كما يعد خبير في المجال القانوني وعمل حوالي 50 عاماً في الدولة.





ع ذ



بنا 0526 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/13 - 42 : 10 AM