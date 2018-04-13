مصرع 14 شخصا في عاصفة قوية تضرب شمال الهند نيودلهي في 13 ابريل / بنا / لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم أمس جراء عاصفة محمّلة برياح قوية وأمطار غزيرة ضربت ولاية أوتار براديش الواقعة شمال الهند .



وأوضحت السلطات الهندية أن العاصفة المحمّلة برياح تزيد سرعتها عن 130 كيلومترًا في الساعة اجتاحت منطقة براج الواقعة غرب مدينة لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش، مما أدى إلى مصرع اثنين في مدينة فيروز آباد ، و ثمانية أشخاص في مدينة أغرا التاريخية ، وأربعة آخرين في مدينة ماثورا .



وأشارت ايضا إلى أن سرعة الرياح تسببت كذلك في سقوط وتدمير أعمدة البوابات الملكية والجنوبية في موقع "تاج محل" الأثري الشهير، الذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع .





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0521 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/13 - 21 : 10 AM