الطقس في مملكة البحرين: غائم جزئياً أحياناً

المنامة في 13 أبريل / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غائم جزئياً أحياناً مع غبار خفيف في البداية.



الرياح: جنوبية شرقية من 8 الى 13 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً ثم تتحول إلى شمالية بوجه عام في وقت لاحق من النهار.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 33 درجة مئوية .. والصغرى : 22 درجة مئوية.



شروق الشمس 05:15 صباحا ... غروب الشمس 06:00 مساءا



م.ف.ق/م.ح.



بنا 0446 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/13 - 20 : 10 AM