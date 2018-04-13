الطقس في مملكة البحرين: غائم جزئياً أحياناً

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2018/04/13 - 20 : 10 AM
المنامة في 13 أبريل / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غائم جزئياً أحياناً مع غبار خفيف في البداية.
الرياح: جنوبية شرقية من 8 الى 13 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً ثم تتحول إلى شمالية بوجه عام في وقت لاحق من النهار.
ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة : العظمى 33 درجة مئوية .. والصغرى : 22 درجة مئوية.
شروق الشمس 05:15 صباحا ... غروب الشمس 06:00 مساءا
م.ف.ق/م.ح.
بنا 0446 جمت 13/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/13 - 20 : 10 AM