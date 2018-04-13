ولي العهد السعودي يختتم جولته الخارجية التي شملت الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا

الرياض في 13 أبريل / بنا / عاد ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى المملكة العربية السعودية في أعقاب جولة خارجية شملت كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، ومملكة إسبانيا، وجاءت بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن سمو الأمير محمد بن سلمان بحث مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج الثنائية معها، كما تم خلال تلك الزيارات مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





م.ح.



بنا 0442 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/13 - 18 : 10 AM