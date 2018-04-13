وسائل إعلام: الولايات المتحدة تنشر أكبر أسطول بحري وجوي منذ غزو العراق لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة في سوريا

واشنطن في 13 أبريل/ بنا / أفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت نشر أكبر أسطول بحري وجوي لها منذ غزو العراق، وذلك استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة تستهدف النظام السوري.



وذكرت "بي بي سي" أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المحملة بقرابة 60 صاروخا من طراز "توماهوك"، تقف على أهبة الاستعداد في مياه البحر المتوسط، فضلا عن ثلاث مدمرات أخريات، فيما أبحرت حاملة الطائرات العملاقة "يو إس إس هاري إس ترومان" من ولاية فيرجينيا في طريقها إلى المنطقة، محملة بنحو 90 طائرة حربية، وخمس سفن حربية، وصورايخ توماهوك، التي تعد من أفضل وأكثر الأسلحة فعالية ودقة في الترسانة الصاروخية الأمريكية.



كما غادرت عدة طائرات من طراز "بي-2 ستيلث" (الشبح المخادعة لأجهزة الرادار) ولاية ميزوري، محملة بقنابل عالية الدقة وصواريخ "توماهوك".







م.ح.



بنا 0318 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/13 - 17 : 10 AM