بريطانيا تعرب عن قلقها للاعتداء الحوثي الصاروخي على المملكة العربية السعودية لندن في 13 أبريل / بنا / أعربت بريطانيا عن قلقها العميق بعد الاعتداءات الصاروخية من الحوثيين على الأراضي السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهتها لهذه التهديدات الخطيرة.



وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان له بهذا الخصوص: "تقلقني جدًا الاعتداءات الصاروخية المتعددة التي أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه السعودية، مهددين مناطق مأهولة عالية الكثافة السكانية وبنية تحتية تجارية، بما في ذلك في الرياض، للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر"، موضحًا "أننا سندعو الأمم المتحدة للتحقيق في كيفية وصول أسلحة بالستية لليمن، التي تعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن".



وأضاف"يجب على المسئولين عن إطلاق هذه الصواريخ وداعميهم وقف هذه الأفعال الاستفزازية الخطيرة والعودة للحوار السياسي لضمان إنهاء الصراع باليمن لأجل مصلحة الشعب اليمني وضمان أمن المنطقة".





م.ح.



بنا 0057 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/13 - 58 : 04 AM