الرئيس الأمريكي ورئيسة وزراء بريطانيا يتفقان هاتفيا على حتمية الرد على الهجوم الكيماوي في سوريا لندن في 13 أبريل / بنا / اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال اتصال هاتفي جري بينهما الليلة على حتمية الرد على الهجوم الكيماوي في سوريا.



واعتبر الجانبان أن النظام السوري دأب بشكل متكرر على اتباع نهج خطير فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية.



وشددا خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة ألا يمر استخدام الأسلحة الكيماوية بدون محاسبة، والحاجة إلى ردع النظام السوري عن شن الهجمات بهذه الأسلحة.









م.ح.



بنا 2315 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/13 - 22 : 02 AM