استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس خان يونس في 12 أبريل/ بنا/ استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم جراء إصابته برصاصة في الصدر اطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة حسب مصادر طبية في قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصدر طبي في المستشفى الأوروبي بخان يونس ان الشاب عبد الله محمد الشحري (28 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة في الصدر اطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وباستشهاد الشاب الشحري يرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ الـ30 من الشهر الماضي إلى 31 شهيداً والجرحى الى اكثر من 3 آلاف.



م خ/خ.أ



بنا 2109 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/13 - 10 : 01 AM