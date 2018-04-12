وزير خارجية الامارات يبحث مع وزيرة خارجية رواندا العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها أبوظبي في 12 أبريل/ بنا / ‎التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم وزيرة خارجية رواندا ولويز موشيكيوا.



‎وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات ورواندا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية أوجه التعاون بين البلدين في مجالات عدة.



كما تناول الجانبان خلال اللقاء أيضا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





م خ/خ.أ



بنا 1946 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/12 - 20 : 11 PM