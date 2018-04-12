الجنة الوزارية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية أصدرت بيانا أدانت فيه مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية الرياض في 12 أبريل/بنا/ عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والمكونة من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة اللجنة) ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعها الثامن في الرياض بتاريخ اليوم الخميس على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (29).



وأصدرت بيان عن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، إذ ناقشت تطورات الأزمة مع الجمهورية الإيرانية ومسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واطلعت في هذا الشأن على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة وكذلك الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية، وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.



كما أعربت اللجنة عن قلقها البالع إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.



كما أدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية، والذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.



واستنكرت اللجنة وأدانت التدخلات والأعمال الإيرانية التخريبية والمستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين , وثمنت جهود مملكة البحرين في محاربة الإرهاب , ونوهت بتمكن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من إحباط عدد من الأعمال والمخططات الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي, عمل الحرس الثوري الإيراني وأذرعه الخارجية ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي على تشكيله وتمويله وتدريب عناصره وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة, للقيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة والإخلال بالأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد في مملكة البحرين.



وفي إطار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أيضا، اطلعت اللجنة على التقرير الذي قدمته مملكة البحرين حول دور بنك المستقبل الذي تم إغلاقه، والمملوك من قبل إيران، في دعم وتمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، في مخالفة خطيرة للقوانين والمعاهدات الدولية، وبما يعكس استمرار إيران في تمويل ودعم الإرهاب، وأعربت اللجنة عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك بشأن جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل , خاصة في ظل سياسات إيران العدائية في المنطقة، وفي ذات الوقت أكدت على ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف.



وأدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها , كما في إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالها المليشيا الحوثية مدن وقرى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق 7 صواريخ باليستية مساء يوم 25 / 3 / 2018 , وكذلك إطلاق ثلاث صواريخ باليستية يوم 11 / 4 / 2018 على عدد من المدن السعودية بما فيها العاصمة الرياض، والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة، والتأكيد على أن ذلك يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكدت كذلك ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي , وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزامها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة, وما تضمنه ذات قرار من تأكيد على خطر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.





خ.أ



بنا 1944 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/12 - 20 : 11 PM