وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مستجدات الأوضاع في المنطقة

أبوظبي في 12 أبريل /بنا/ التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.



وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والخطط الحالية والمستقبلية التي تقوم بها المنظمة لخدمة العالم الإسلامي.



كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة.







م خ/خ.أ



بنا 1800 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/04/12 - 04 : 09 PM