الأكاديمية الملكية للشرطة تشارك بورقة عمل بملتقى علمي بجامعة الأمير نايف بالرياض حول إدارة الأزمات

الرياض في 12 أبريل/ بنا / شاركت الأكاديمية الملكية للشرطة في الملتقى العلمي (القيادات التعليمية ودورها في التعامل مع الأزمات والكوارث) الذي أقامته أمس واليوم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .



وخلال الملتقى قدم العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط ، ورقة عمل تطرق في بدايتها إلى مفهوم الأزمة من خلال مجموعة من القوى ذات الاتجاهات الضاغطة على الكيان الإداري وما يشكله هذا الضغط من تهديد أساسي لمصالحه، ثم تطرق إلى تعريف الكارثة وإدارة الأزمات والمشكلات الإدارية والتنظيمية المصاحبة للازمات والكوارث.



بعد ذلك استعرض الأساليب المتطورة لإدارة الأزمات والكوارث، ودور القيادات في إدارتها من خلال آليات إدارة الأزمة والكارثة عن طريق الموارد والمتطلبات المعلوماتية والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيق المنهج المتكامل لإدارة الأزمات والكوارث من خلال فريق إدارة الأزمة، بعدها تناول المعطيات الحديثة في إدارة الأزمات والكوارث في المؤسسات التعليمية، منها وجود القيادة الفعالة لدعم التنفيذ الفعال لإدارة الأزمة، ووجود فريق مدرب لإدارة الأزمات والكوارث وتوفير قنوات فعالة للاتصال والتدريب المستمر للأفراد لفهم سياسات وإجراءات عملية صنع القرار.



بعد ذلك قدم العقيد عمار مصطفى السيد في ورقته تصورا مقترحا لتعامل القيادات التعليمية مع الأزمات والكوارث من خلال اكتشاف إشارات الإنذار المبكر لتوقع الأزمة والكارثة، وتخفيف حدتها والاستعداد للمواجهة الشاملة، بالإضافة إلى الاسترشاد بالبرنامج العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها.





ن.ع/خ.أ



بنا 1759 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/12 - 03 : 09 PM