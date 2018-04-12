ختام ورشة منظمة التعاون الإسلامي الإعلامية جدة في 12 ابريل / بنا / اختتمت اليوم الخميس في مركز التدريب التابع لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بمدينة جدة السعودية، أعمال ورشة حول القواعد الحديثة للتصوير البياني في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي عقدتها إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الاتحاد، على مدى ثلاثة أيام.

شهدت الورشة التي قدمتها المدربة البريطانية جولا بيسكوسكا، من مؤسسة تومسون فوينديشن، شرحاً لقواعد الرسالة الإعلامية وتصوير البيانات، وعمليات اختيار الموضوعات، وتجميع المعلومات والبيانات، وعمليات العصف الذهني والخرائط الذهنية، وصور وأشكال التعبير عن القصص من خلال الرسوم البيانية على اختلاف نماذجها وصورها، والبرامج المستخدمة في ذلك سواء بالنسبة للصحف أو وكالات الأنباء أو مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.



كما شملت الورشة التدريب على صناعة الإنفوجرافيك بمختلف مراحله، وتدريبات علميه على ذلك، شارك في صنعها المتدربون.



شارك في الورشة إعلاميون من منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية واتحاد إذاعات الدول الإسلامية (إيبو) ووكالة الأنباء السعودية (واس) واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" والقنصلية السودانية بجدة.



وكانت الورشة قد انطلقت يوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري بحضور مديرة إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي مها عقيل، والمدير المساعد لاتحاد يونا زايد عبدالله.



ع ع



بنا 1717 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/12 - 29 : 08 PM