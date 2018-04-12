سفير البحرين لدى إندونيسيا: انعقاد المنتدى الاستثماري في البحرين برعاية سمو ولي العهد سيركز على الاستثمار في النفط والغاز والتطوير العقاري والسياحة والمواصلات جاكرتا في 12 أبريل/ بنا / أقام سعادة الدكتور محمد غسان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا، اليوم، مأدبة غداء على شرف مجموعة من الإعلاميين المختصين في مجال الاقتصاد في جمهورية أندونيسيا.



وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد غسان شيخو أن "النمو الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين، جاء نتيجة النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والسياسات الاقتصادية الحكيمة والمتماشية مع رؤية البحرين ٢٠٣٠، والتي نجمت عنها تطورات عظيمة وتوجهات نحو إعطاء دور رئيسي ومتميز للقطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية.



ولفت سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا إلى انعقاد المنتدى الاستثماري (بوابة الخليج Gateway Gulf-Bahrain 2018) في مملكة البحرين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو القادم، مشيرًا إلى أن المنتدى والذي سينظمه مجلس التنمية الاقتصادية، سيركز على الاستثمار في عدد من القطاعات كالنفط والغاز والتطوير العقاري والسياحة والمواصلات وعدد من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى استضافته نخبة من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية.



وأوضح أن المنتدى سيتضمن حلقتي نقاش، إحداهما معنية بالمحادثات عالية المستوى والتي ستشمل مشاركة الحكومات والصناديق الاستثمارية السيادية والشركات متعددة الجنسيات، وستركز على تحديد فرص الاستثمار في السوق الخليجية، بينما ستكون الحلقة الأخرى معنية بفرص استثمارية محددة والمشاريع الجاهزة للاستثمار.



واستعرض سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا طرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المؤتمر سيبرز القطاعات والمشاريع التي من شأنها المساعدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المختلفة، وسيستقطب المزيد من الاستثمارات إلى مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة بما يدعم اقتصاداتها.





ن.ع/خ.أ



بنا 1657 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/12 - 02 : 08 PM