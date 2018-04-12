الحمد الله يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

رام الله في 12 أبريل/ بنا/ التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الحمد الله بحث مع ميلادينوف آخر التطورات السياسية، وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.



وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، أمام ما يتعرضون له من انتهاكات الاحتلال، والتي كان آخرها استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي واستهداف الصحفيين في المسيرات السلمية التي خرجت في قطاع غزة بمناسبة ذكرى يوم الأرض. كما أطلع الحمد الله ميلادينوف على آخر تطورات المصالحة الوطنية.



م خ/خ.أ



بنا 1632 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/12 - 35 : 07 PM