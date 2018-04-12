معالي وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري مع وزراء خارجية السعودية والإمارات و مصر

الرياض في 12 أبريل/ بنا / شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، اليوم، بمدينة الرياض في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين التي ستعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وخلال الاجتماع بحث وزراء الخارجية آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على مواقف دولهم الثابتة في مكافحة التطرف والإرهاب رافضين أية محاولات للتدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم، ومشددين على تضامنهم واستمرار تنسيق مواقفهم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ككل.



وقد بحث وزراء الخارجية تطورات أزمة قطر، حيث أكدوا على موقف دول الرباعية الثابت بضرورة تلبية دولة قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها وتمسكهم بالمبادئ الستة الواردة في اجتماع القاهرة وإعلان المنامة، باعتبار ذلك أساسًا ضروريًا لإقامة علاقة طبيعية معها.



كما اتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم خلال المرحلة القادمة.



ن.ع/خ.أ



بنا 1630 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/12 - 34 : 07 PM