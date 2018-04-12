مصر تدين الهجوم الصاروخي الحوثي ضد المملكة العربية السعودية

القاهرة في 12 أبريل/ بنا /أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف عدة مدن في المملكة العربية السعودية من ضمنها العاصمة الرياض مساء أمس، ونجح الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراضه وتدميره قبل سقوطه في مناطق آهلة بالسكان المدنيين.



وفي هذا السياق أكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كل من يحاول زعزعة أمنها أو تهديد السلم والاستقرار على أراضيها، بالإضافة إلى دعمها الكامل للمملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم، مشددة على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيراً إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.







م خ/خ.أ



بنا 1623 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/12 - 29 : 07 PM