وزير الخارجية الكويتي يستعرض مع نظيره المصري القضايا الإقليمية والدولية

الكويت في 12 أبريل/ بنا/ التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي مع وزير الخارجية المصري سامح حسن شكري، وذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 29 المنعقد اليوم في المملكة العربية السعودية.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد كما تم استعراض مجمل المواضيع والقضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي".







م خ/خ.أ



بنا 1600 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/12 - 05 : 07 PM