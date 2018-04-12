الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء يستقبل الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية

المنامة في 12 أبريل/ بنا / استقبل سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة، سعادة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.



في بداية اللقاء أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بالنجاح الكبير والباهر الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم السباق، مؤكداً أن هذا الحدث الوطني الكبير أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيد العالمي ، لا سيما وأن هذا الحدث جاء في إطار تنظيمي متميز و بحضور جماهير غفيرة من جميع أنحاء العالم.



و خلال الاجتماع قدّم الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية جزيل شكره للتعاون الكبير من قبل هيئة الكهرباء والماء والذي ساهم في نجاح سباق الفورميلا واحد في نسخته الرابعة عشر، مؤكداً أن تضافر الجهود من قبل الأجهزة الحكومية ساهم في نجاح مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق الفورميلا واحد.



في ذات السياق، بحث الطرفان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة الكهرباء و الماء و حلبة البحرين الدولية.







ن.ع/خ.أ



بنا 1554 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/12 - 59 : 06 PM