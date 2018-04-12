حزب الخضر الألماني يطالب بتحرك أوروبي مشترك بشأن الوضع في سورية

برلين في 12 أبريل/بنا/ طالب حزب الخضر الألماني بتحرك أوروبي مشترك بشأن الوضع في سورية، وقالت المتحدثة باسم الشؤون الأوروبية في الحزب فرانسيسكا برانتر، اليوم الخميس، إن من الضروري وجود رد فعل على الهجمات التي نفذت بالغاز السام على مناطق في سورية، مشيرة إلى أن ما أعلنه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لا يحييان الأمل في ذلك.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) أن برانتر اوضحت "نحتاج بصورة عاجلة لمبادرة أوروبية مشتركة حتى يكون هناك صوت مسموع للعقل"، مضيفة بقولها "ربما تكون الخطوة الأولى، فرض عقوبات ذات أهداف محددة على كبار العسكريين والمتحالفين المهمين مع النظام في كل من سورية وروسيا."



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي اتهم الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم بالغاز السام المحتمل على مدينة دوما الواقعة في منطقة سيطرة المتمردين في الغوطة الشرقية يوم السبت الماضي، قد هدد في وقت سابق بشن هجوم عسكري على سورية كما وجه الحديث مباشرة إلى روسيا في هذا السياق.







خ.أ



بنا 1547 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/12 - 50 : 06 PM