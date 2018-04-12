وزير العدل يستقبل سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية المنامة في 12 أبريل / بنا / استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض برامج التعاون العدلي والقانوني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.



وأشاد معالي الوزير بمستوى التعاون القائم في العديد من مجالات التطوير والتدريب القانوني.



ن.ع/ع ع



بنا 1527 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/12 - 39 : 06 PM