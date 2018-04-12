الدفاع المدني يشارك في مهرجان السلامة والصحة المدرسية‎

المنامة في 12 أبريل/ بنا/ تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيزا للتواصل مع كافة الفعاليات والمؤسسات، شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني في مهرجان السلامة والصحة المدرسية ، والذي عقد تحت شعار (سلامتي وصحتي أمانة) بمدرسة المستقبل الابتدائية للبنات.



وشملت مشاركة الدفاع المدني ، تقديم المحاضرات المتنوعة والبرامج التوعوية التي تهدف إلى إبراز المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى توزيع المطويات وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بمدى أهمية المحافظة على السلامة العامة، كما تضمنت المشاركة تدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق.



ن.ع/خ.أ



بنا 1445 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/12 - 51 : 05 PM