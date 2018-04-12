معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين التي ستعقد في السعودية الرياض في 12 أبريل/ بنا/ شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية اليوم، بمدينة الرياض في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين التي ستعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية أبرزها: القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، صيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.



وخلال الاجتماع قدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى دولة ليبيا السيد غسان سلامة والمبعوث الأممي إلى الجمهورية العربية السورية السيد ستيفان دي ميستورا عرضًا حول تطورات الأوضاع في هاتين الدولتين.



ن.ع/خ.أ



بنا 1437 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/12 - 25 : 06 PM