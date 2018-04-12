الاعلان عن إقامة مهرجان للتوت المحلي بعد غد السبت بسوق المزارعين بالبديع المنامة في 12 أبريل/ بنا/ تنظم بعد غد السبت وكالة الزراعة والثروة البحرية (مهرجان التوت) المصاحب لفعاليات سوق المزارعين البحرينيين في اسبوعه العشرين بنسخته السادسة وذلك بمشاركة 18 مزارعا بحرينيا لعرض أصناف متعددة من التوت البحريني والصيني والاخضر، بهدف الترويج لأصناف التوت المحلية في إطار سياسة استثمارية وبيئية مندمجة، لتعزيز مكانتها بالسوق المحلي من خلال تطوير أساليب وتقنيات هذه الزراعة.

وتتضمن فعاليات المهرجان عرض معلومات وافية من قبل إدارة الثروة النباتية عن التوت وزراعته والطرق المثالية لإنتاجها وفوائدها الصحية والغذائية وشرح آليات استعمال البذور المختارة للحفاظ على الإنتاج والغطاء النباتي والمحافظة على السلامة الصحية للمستهلك إلى جانب تذوق الأصناف المعروضة من قبل المستهلكين لاطلاعهم على حداثة ومذاق المنتج المحلي الذي يعد الأفضل نظرا لجودته.



ويهدف من إقامة هذا المهرجان سنويا، تسليط الضوء على الفاكهة البحرينية الموسمية، وخاصة ان موسم التوت ينتهي سريعا، ولذلك فانه يمثل فرصة كبيرة لشراء التوت بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ركن العصائر الذي يتم فيه مزج التوت مع مختلف الفواكه التي يحبها الكبار والصغار مثل الفراولة والرمان وغيرها كما تم عرض شتلات التوت التي تصلح للزراعة المنزلية.



وأعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية عن تنظيم ورش عمل يشارك فيها خبراء وباحثون لتطوير زراعة التوت المحلية وإيجاد اليات علمية لإدخال أصناف جديدة يمكن زراعتها بالمملكة من خلال تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي الزراعي، والبحث في سبل تطوير أساليب الإنتاج بما يصب في مصلحة المزارع البحريني في المقام الأول، لافتة ان هناك العديد من الاهداف التي تسعى الوكالة تحقيقها لصالح المزارع البحريني في القريب العاجل والتي من المؤمل ان تسهم رفع الانتاجية الزراعية في المملكة فضلا عن استهداف زيادة عدد المزارعين من خلال تشجيع الشباب على الاندماج في سوق العمل الزراعي للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي للبلاد.



وذكرت وكالة الزراعة والثروة البحرية أن فعاليات سوق المزارعين ستستمر كل يوم سبت من كل أسبوع، خلال شهر أبريل، حيث يفتح أبوابه أمام زواره بدءاً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، بمشاركة 39 مزارعاً بحرينياً، و5 شركات زراعية تقوم بعرض منتجاتهم الزراعية وذلك في اطار الاحتفالات التسويقية الوطنية التي تنظمها وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وتستمر لتحقيق رواج للمنتج الزراعي البحريني بجودته العالية، وزيادة دخل المزارعين البحرينيين بمنظومة تسويقية متكاملة.



ن.ع/خ.أ



بنا 1416 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/12 - 33 : 05 PM