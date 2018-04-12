انطلاق أول مؤتمر مشترك حول (أخلاقيات وقوانين الأبحاث الإكلينيكية باستخدام الخلايا الجذعية) مايو المقبل

المنامة في 12 ابريل / بنا/ تعقد جامعة الخليج العربي بالشراكة مع الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا – جامعة البحرين الطبية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أول مؤتمر مشترك حول (أخلاقيات وقوانين الأبحاث الإكلينيكية باستخدام الخلايا الجذعية) حيث يقام هذا المؤتمر برعاية كريمة من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحة، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.



وقال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي أن "هذا المؤتمر الذي يعقد في السادس من شهر مايو المقبل، يعد أول مبادرة محلية مشتركة ستجتهد للخروج بتصورات واضحة تنظم اللوائح والقوانين الخاصة باجراء الأبحاث الاكلينيكية لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية باستخدام الخلايا الجذعية، إذ سيستعرض المتحدثين الرئيسين في هذا المؤتمر أحدث تطورات العلاج بالخلايا الجذعية، وإستعراض القوانين المنظمة والتشريعات الجارية الفعل في العديد من الدول العربية والأجنبية آخذين في الحسبان تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.".



ومن جانبه رحب رئيس جامعة البحرين الطبية (الكلية الملكية للجراحين – ايرلندا) البروفيسور سمير العتوم باستضافة جامعة الخليج العربي لهذه المبادرة المشتركة الرامية إلى خدمة القضايا الصحية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً حرص جامعة البحرين الطبية على المشاركة بفعالية في تطوير نظم الرعاية الصحية في مملكة البحرين من أجل المحافظة ورعاية حقوق المرضى والمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، لافتاً إلى أن المؤتمر سيستعرض مستجدات في بحوث الخلايا الجذعية وتطبيقاتها الانتقالية والسريرية وسيسلط الضوء على دعم جهود أبحاث الخلايا الجذعية وهي التي تمثل أبرز وأهم الموضوعات الجديدة في الساحة الطبية.



وفي السياق ذاته أشادت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالدور القيادي الذي لعبته جامعة الخليج العربي للمساهمة الفعالة في وضع لوائح وأنظمة تنظيم الأبحاث الإكلينيكية، كما ثمنت في الوقت ذاته هذه المبادرة الرامية إلى تنظيم اللوائح والقوانين الخاصة بإجراء التجارب السريرية لعلاج الإمراض باستخدام تقنيات الخلايا الجذعية في خطوة لوضع حد لكل الادعاءات الوهمية التي يروج لها البعض لتقديم علاجات غير معترف بها على مستوى العالم وأيضا للتصدي إلى حملات الترويج الوهمية و الوعود الغير مبررة للعلاج باستخدام الخلايا الجذعية.



وقالت: "لاتزال تجارب العلاج بالخلايا الجذعية قيد الدراسة والبحث حتى الوقت الراهن ، ولم تصبح علاجات معتمدة حتى الآن ولا توجد ادلة علمية قاطعة على قدرتها على علاج كل الامراض المستعصية بشكل جازم"، موضحة أن الأطباء والباحثون في مختلف أنحاء العالم لازالوا يعملون على تطوير استخدامات الخلايا الجذعية وهو ما سيتم الوقوف عليه في هذا المؤتمر الهام. كما أثنت من جانبها د. الجلاهمة على جهود فريق العمل المضنية المكلف من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحة لوضع النظم واللوائح الخاصة باستخدامات الخلايا الجذعية في المجال الطبي حيث عمل هذا الفريق بكل جد وتفاني طوال الستة الأشهر الماضية للخروج بمسودتين الأولى منظمة للأبحاث السريرية باستخدام الخلايا الجذعية أما الثانية لأخلاقيات الأبحاث السريرية باستخدام الخلايا الجذعية حيث سيتم مناقشة كلاهما مع الخبراء والمختصين في الجلسة الختامية في هذا المؤتمر التي سيترأسها رئيس المجلس الأعلى للصحة وصولاً إلى الصيغة النهائية.



وأشارت جامعة الخليج العربي إلى ان متحدثين عالميين سيشاركون في المؤتمر على رأسهم البروفيسور هنرى سلفرمن من جامعة ماريلاند الامريكية، والبروفيسور يوشيكي ساوا من جامعة اوساكا اليابانية، والدكتورة كيارا ستوتن من جامعة ميدل أكس البريطانية، إلى جانب الدكتورة رانا الدجانى من جامعة هارفارد الأمريكية و الدكتور صفوق الشمري من جامعة الخليج العربي.



خ.ب/خ.أ



بنا 1406 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/12 - 13 : 05 PM