ولي العهد السعوي يستعرض التعاون العسكري مع وزيرة الدفاع الإسبانية مدريد في 12 أبريل/ بنا/ اجتمع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم مع وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوس دي كوسبيدال ، وذلك بمقر قيادة الجيش بالعاصمة مدريد.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة تطويره، في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.





م خ/خ.أ



بنا 1403 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/12 - 10 : 05 PM