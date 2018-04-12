الرئيس المصري يستعرض مع نظيره البرتغالي القضايا الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب القاهرة في 12 أبريل/ بنا / التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا، الذي يزور القاهرة حاليا في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وأكد الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع مارسيليو دي سواز أن "المباحثات تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلًا عن سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تجفيف منابع تمويله والتحذير من مخاطر التمييز بين الجماعات المتطرفة".



وأوضح الرئيس السيسي أن "الظروف الإقليمية والدولية والتقارب الجغرافي بين مصر والبرتغال يستلزم مزيدا من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".



وشهد الرئيس المصري ونظيره البرتغالي التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمحور قناة السويس وبروتوكول تعاون في المجال التعليمي بين البلدين.



من جانبه، قال الرئيس البرتغالي إن "الاتفاقيات التي تم توقيعها بين هيئة قناة السويس والميناء البرتغالي تعُد علامة مميزة ستحدث طفرة بين الدولتين، إضافة إلى البعد التعليمي الذي تمثل في بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس ومعهد كامويش وجامعة بورتو البرتغاليين"، لافتا إلى أن تلك المذكرة ستسهم في التعرف على الثقافة البرتغالية وتسويقها ليس فقط في مصر وإنما في العالم العربي.





م خ/خ.أ



بنا 1402 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/12 - 07 : 05 PM