Thursday   12 Apr 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
السلطان قابوس يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين
2018/04/12 - 05 : 05 PM
مسقط في 12 أبريل/ بنا/ تلقى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
تسلّم الرسالة السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وذلك خلال استقباله صباح اليوم بمسقط السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان.


م خ/خ.أ

بنا 1402 جمت 12/04/2018


عدد القراءات : 32         اخر تحديث : 2018/04/12 - 12 : 05 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English