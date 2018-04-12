السلطان قابوس يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين مسقط في 12 أبريل/ بنا/ تلقى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

تسلّم الرسالة السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وذلك خلال استقباله صباح اليوم بمسقط السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان.





م خ/خ.أ



بنا 1402 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/12 - 12 : 05 PM