في ورقة علمية قدمها بمؤتمر "الأونسترال" الدولي في إسبانيا...الدكتور سيادي يبحث فكرة النظام العام الخليجي وعلاقته بالتحكيم التجاري

مدريد في 12 ابريل / بنا / عرض أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور رياض محمد سيادي ورقة علمية في مؤتمر دولي بإسبانيا عن فكرة النظام العام في دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقتها بالتحكيم التجاري الدولي.



واستعرضت الورقة تعريف فكرة النظام العام في دول الخليج العربية وارتباطها بالشريعة الإسلامية في المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية الخاصة بالقانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة (الأونسترال)، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 من شهر أبريل الجاري.



كما تطرقت الورقة إلى بعض الأحكام القضائية من محاكم دول مجلس التعاون الخليجي التي استخدمت سلطتها في رفض تنفيذ قرارات محكمين، وذلك لاصطدامها بفكرة النظام العام.



واستضاف المؤتمر الذي استقطب نخبة من المختصين من مختلف دول العالم عدة جامعات إسبانية، هي: ليولا، وسرقسطة، وإشبيلية.



وعقدت اللجنة الدولية المؤتمر بمناسبة مرور 60 عاماً على نجاح الاتفاقية الدولية الخاصة باعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين المعروفة باتفاقية نيويورك التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 1958م.



وتعد هذه الاتفاقية الدولية بمثابة حجر الأساس في مجال حل النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم بدلاً عن القضاء، حيث انضم لها إلى اليوم 158 دولة بما فيهم كافة دول مجلس التعاون الخليجي.



ومما يجدر ذكره أن الورقة العلمية التي قدمها د. سيادي في المؤتمر سيتم نشرها بواسطة دار النشر العالمية Wolters Kluwer، وهي دار نشر هولندية متخصصة في نشر كتب القانون، وبعض الدوريات العلمية المدرجة في شبكة Scopus العلمية.



خ.ب/ع ع



بنا 1305 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/04/12 - 23 : 04 PM