آل عصفور يبحث مع وفد من أهالي المنامة مشاريع الأوقاف في العاصمة

المنامة في 12 ابريل / بنا / استقبل رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور في مكتبه وفداً من فريق ملتقى وسط المنامة يضم السيد سعيد السماك والسيد فيصل غزوان والسيد محمود خلف والسيد عبد الاله حسن، وذلك بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية السيد علي ميرزا خميس.



وخلال اللقاء رحب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بالوفد الأهلي مؤكداً حرص الإدارة على تعزيز التواصل المباشر مع جميع المناطق والاجتماع مع المؤسسات الأهلية والأهالي للاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم.



واستعرض آل عصفور مع الوفد الأهلي جملة من المشروعات التي تعكف الإدارة على تنفيذها حالياً في وسط المنامة والمشاريع التي تنوي الإدارة تنفيذها والتي تشمل دور العبادة والمشاريع الوقفية والتي ستمثل نقلة نوعية على مستوى المناطق، وبين أن العمل جار على تطوير المساجد الرئيسية كمسجد الخواجة ومسجد مؤمن إلى جانب تخطيط العديد من العقارات المنتشرة في المنامة لإقامة مشروعات مهمة كمشروع المواقف المتعددة للسيارات ومشاريع الأسواق العمودية كمجمعات للمهن الحرفية التي تستقطب الأهالي والسواح الوافدين إلى المنامة القديمة، إلى جانب مجمع سوق الذهب الذي سيضم معارض وورش صياغة الذهب وصناعة المجوهرات وسيمثل وجهة رئيسية على خارطة الأماكن السياحية في المملكة وسيسهم في حل مشكلة الورش المنتشرة وسط الأحياء السكنية وسكن العمالة العشوائي في المنامة.



وأطلع رئيس الأوقاف الوفد الأهلي على مخططات لتطوير مقبرة الحورة ومرافقها وإنشاء مجلس تعزية للرجال وآخر للنساء في حدود المقبرة، فضلاً عن إنشاء صالة مركزية متعددة الاستخدامات للمناسبات.



واستمع رئيس الأوقاف لجملة من الاقتراحات التي تقدم بها الوفد الأهلي بشأن احتياجات المنطقة والشكاوى التي تتمحور حول سكن العمال والازدحامات المرورية وقلة مواقف السيارات، معربين عن تقديرهم لمبادرات الأوقاف الجعفرية.



خ.ب/ع ع



بنا 1250 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/12 - 53 : 03 PM