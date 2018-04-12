في مجلس المحافظة الشمالية.. العصفور: متفائلون بالاكتشافات النفطية

المنامة في 12 ابريل / بنا / عبر سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور عن التفاؤل الكبير بالاكتشافات النفطية وبانعكاساتها المستقبلية على تنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورفع مؤشرات الرفاهية.



وقال العصفور في مجلس المحافظة اليوم إن إعلان اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ البحرين وكميات كبيرة من الغاز العميق، أمر يبعث على التفاؤل، مؤكدا أن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ساهمت في اتجاه تطوير الصناعة النفطية والنهوض بالاقتصاد والناتج الوطني وتنويع مصادر الدخل.



وفيما يتعلق بالنجاح الكبير والتميز الفائق في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، رفع المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أهالي المحافظة الشمالية خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على نجاح السباق، والذي أضاف إلى مملكة البحرين إنجازًا رياديًا هو واحد من أبرز الانجازات في العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله حتى أصبحت المملكة تمتلك حلبة متميزة على خارطة هذه الرياضية العالمية.



وناقش مجلس المحافظة الاستعدادات لإحياء يوم البيئة الخليجي، في إطار سلسلة برامج المحافظة ضمن مبادرة :"كلنا شركاء في السلام" للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، حيث من المقرر أن تنظم المحافظة حملة بيئية تواكبًا مع المناسبة لإحداث التحسين البيئي في ساحل قرية جدالحاج الممتد حتى ساحل قرية كرانة تعزيزًا للمشاركة المجتمعية التي أثبتت نجاحها في برامج مشتركة ذات طابع بيئي.



كما استضاف المجلس وفدًا من جمعية التوحديين البحرينية حيث قدموا مقترحًا لرسم جدارية ضمن سلسلة جداريات (كلنا شركاء في السلام) حيث وجه العصفور المعنيين إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة والتعاون مع الجمعية لتنفيذ الفكرة واختيار الموقع المناسب.



خ.ب/ع ع



بنا 1243 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/12 - 47 : 03 PM