زار الفعالية وأعرب عن تقديره لولي العهد السعودي.. ناصر بن حمد: "حكايا مسك" النموذج العربي الأبرز لصناعة "الحكايا العصرية"

المنامة في 12 أبريل / بنا / أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد بالمملكة العربية السعودية من اجل الارتقاء بالشباب البحريني والسعودي والخليجي عبر سلسلة من البرامج المتميزة التي تساهم في استخراج الطاقات الكامنة للشباب وصقلها وتقديمهم النموذج الرائد من أجل قيادة عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدول الخليجية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لفعاليات "حكايا مسك.. المنامة" والتي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة الشريك الاستراتيجي، بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "أصنع من شغفي حكايا" وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من السفراء.



وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجولة في "حكايا مسك" التي تتضمن 8 فعاليات رئيسة تشمل «محترف الكتابة» و«ساحة الرسم» و«معمل الأنيميشن» و«استديو الإنتاج» و«المؤلف الصغير» و«حكايا ديجيتال» و«حكايا إعلام» و«سوق حكايا» و«مصنع حكايا» و«حكايا المرابطين».



وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له "أن المتتبع لمسيرة برنامج «حكايا مسك» منذ انطلاقته في المملكة العربية السعودية واقامته في العديد من المدن ثم الانطلاقة الحقيقية لهم في الخارج عبر اقامته في دولة الامارات العربية المتحدة ومن ثم مملكة البحرين يؤمن تماما أن هذا البرنامج الرائد له العديد من الإيجابيات على الشباب نظرا للأهداف النبيلة التي يحملها البرنامج في نشر مفاهيم واهداف مجال "صناعة الحكايا" العصرية باستخدام التكنلوجيا الحديثة الامر الذي يساهم في وصول الفكرة بطريقة سهلة ومبسطة".



وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "تعتبر "حكايا مسك" من الفعاليات السعودية التي تأتي انعكاساً للعلاقات الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما واللذين دائما ما يشددان على أهمية بناء شراكات قوية وراسخة بين البلدين في جميع المجالات بما فيها المجال الشبابي الذي يحظى بكل الرعاية والاهتمام من قبلهما حفظهما الله ورعاهما".



وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "أن الرؤية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مجال الشباب وتطوير مهاراتهم هي رؤية متميزة قائمة على أساس تقديم وتنظيم البرامج المشتركة في العديد من المجالات ومن بينها البرامج الشبابية والناشئة التي تعنى بفن صناعة الحكاية بكل أشكالها، وتفاصيلها واستخدام آخر ما توصل اليه العلم الحديث وتسخير تلك التكنلوجيا في سبيل إيصال الفكرة".



وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "إن الشباب البحريني والخليجي والعربي بحاجة الى مثل هذه المبادرات المتميزة التي تصنع من الشباب قيادات شبابية قوية متسلحة بالعلم والخبرة والدراية وتمنحهم المنصة الكاملة للتعبير عن آرائهم وافكارهم وتبيانها في سطور تحكي "قصص النجاحات" التي يعيشها الشباب".



ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالشراكة بين مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» ووزارة شئون الشباب والرياضة الامر الذي ساهم في ابراز الفعالية بصورة متميزة من كافة النواحي ووصولها الى الأهداف الحقيقية التي وجدت من أجلها.



من جانبه اعرب سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة عن تقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على اهتمامه الواضح بإنجاح فعاليات "حكايا مسك" وحرصه الموصول على متابعتها بصورة مباشرة مشيرا الى أن استضافة مملكة البحرين لفعاليات "حكايا مسك" والتي تنظم بين وزارة شئون الشباب الرياضة ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" تأتي متوافقة مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية الى تشكيل منظومة واسعة من التعاون المشترك مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الارتقاء بشباب وناشئة البلدين الشقيقين.



من ناحيته أشاد مدير مشروع "حكايا مسك" زياد الشبل بتواجد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للاطلاع عن قرب على فعاليات "حكايا مسك" الامر الذي يؤكد اهتمام سموه بهذه الفعالية التي تحمل بين طياتها أهدافا نبيلة على الشباب البحريني والخليجي مشيرا الى أن متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أوصلت الفعالية الى تحقيق أهدافها النبيلة.



ل.ب/ع ع



بنا 1237 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/12 - 41 : 03 PM