مساعد وزير الخارجية يستقبل النائب عيسى أحمد تركي

المنامة في 12 ابريل / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية في مكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، سعادة السيد عيسى أحمد تركي عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.



وخلال اللقاء، رحب سعادة مساعد وزير الخارجية بسعادة النائب عيسى تركي مشيداً بدور مجلس النواب الرقابي والتشريعي واسهاماته الكبيرة في تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين.



من جانبه، أشاد النائب عيسى تركي بالتعاون الملموس بين وزارة الخارجية ومجلس النواب، مؤكدا أن هذا التعاون هو تجسيد فعلي للشراكة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل الارتقاء بمملكة البحرين.



خ.ب/ع ع



بنا 1232 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/12 - 36 : 03 PM