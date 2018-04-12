بهدف الارتقاء بمسيرة العمل التربوي لخدمة ذوي الإعاقة الذهنية.. اقامة ورش تدريبية لصالح معلمات التربية الخاصة بمعهد الأمل

المنامة في 12 أبريل / بنا / تنفذ جامعة الخليج العربي سلسلة من الورش التدريبية لمعلمات التربية الخاصة في معهد الأمل للتربية الخاصة التابع لجمعية رعاية الطفل الأمومة بهدف تطوير الكفاءات في الهيئة التعليمية بالمعهد.



وأكدت رئيسة جمعية رعاية الطفل الأمومة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة أن التعاون بين الجمعية وجامعة الخليج العربي يهدف إلى الارتقاء بمسيرة العمل التطوعي وتحقيق الرسالة التربوية الرامية إلى الارتقاء بمهارات الكفاءات بالهيئة التعليمية والاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة الاكاديمية بقسم صعوبات التعلم بكلية الدراسات العليا.



من جانبه، ثمن رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية رعاية الطفل والأمومة تجاه فئة غالية في المجتمع، مرحبا بتقديم الدعم والمساندة وبالتعاون والشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بما يخدم القضايا المجتمعية في مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربي.



وأوضحت رئيس قسم صعوبات التعلم بكلية الدراسات العليا الدكتورة مريم الشيراوي أن الورش التدريبية تناولت محاور هامة منها التدريس العلاجي لذوي الإعاقة الذهنية، درب فيها أستاذ صعوبات التعلم والطفولة الصغرى المشارك، بجامعة الخليج العربي الدكتور منصور صياح المشاركات في الورشة على خطوات تصميم وإعداد الخطة التربوية الفردية موضحاً أهميتها في تدريس ذوي الإعاقة الذهنية، متحدثاً أيضاً عن الخطة الفرعية وكيفية اشتقاقها من الخطة التربوية الفردية، وكيفية صياغة الأهداف العامة والأهداف التعليمية والأهداف السلوكية، مع بيان الاستراتيجيات التدريسية والاستراتيجيات المعرفية والسلوكية.



من جانبها قدمت الدكتورة مريم الشيراوي، أستاذ التربية الخاصة المشارك شرحا مفصلا عن آليات تعديل سلوك الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والاستراتيجيات المختلفة في إدارة وتعديل السلوك بعدما استرسلت في بيان المفاهيم الأساسية في تعديل سلوك التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية، في الوقت الذي دربت فيه المشاركات من معلمات التربية الخاصة على المهارات اللازمة لتصميم خطة تعديل السلوك والبرامج الأساسية لذلك التعديل، إضافة إلى تدريبهم على البرامج المقترحة لتعديل السلوكيات الشائعة غير المرغوبة لذوي الإعاقة الذهنية، واكسابهم سلوكيات مرغوبة وفق خطة تعديل السلوك التي تم التدرب عليها.



في السياق ذاته، سيقدم أستاذ علم النفس والتربية الخاصة المشارك، بجامعة الخليج العربي الدكتور السيد سعد الخميسي الأسبوع المقبل ورشة عمل بعنوان التشخيص والتقييم لذوي الإعاقة الذهنية ليطرح مقدمة عن التشخيص والتقييم ومحكات التشخيص والأدوات الرسمية وغير الرسمية في التشخيص، ليختتم الورشة بتمارين تدريبية وتطبيقات تخص اختبارات الذكاء وتطبيق مقاييس السلوك التكيفي وتشخيص الاضطرابات المصاحبة للإعاقة الذهنية، إلى جانب التدريب على التقييم الشامل للتلاميذ.



ل.ب/ع ع



بنا 1215 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/12 - 21 : 03 PM