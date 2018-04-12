الوزير ميرزا يدشن أول أطلس رياح لمملكة البحرين والموقع الإلكتروني لوحدة الطاقة المستدامة المنامة في 12 أبريل / بنا / دشن وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، أول أطلس رياح للمملكة وهو عبارة عن خارطة موضح عليها بطريقة علمية نسبة تواجد الرياح الكافية في مختلف المناطق لتشغيل التوربينات التي تولد الطاقة النظيفة وتنتج الكهرباء من طاقة الرياح.

ويأتي تدشين أطلس الرياح انطلاقاً من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالاستفادة من الطاقات النظيفة والمستدامة لتنويع مصادر الطاقة في البحرين من أجل التنمية الشاملة.



وبهذه المناسبة، أكد الدكتور ميرزا أنه تم إعداد خارطة أطلس الرياح بطريقة علمية بعد دراسة مستفيضة لهذا الغرض من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا المجال وهي شركة EMD International بالتعاون مع وحدة الطاقة المستدامة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ، مشيرا الى ان "أطلس الرياح سيساعد في تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص في طاقة الرياح وهذا بالطبع سيساهم في تحقيق الأهداف الوطنية التي تبنتها البحرين لإدخال نسبة 5% من الطاقة المتجددة في مزيج الانتاج الكلي للطاقة في البلاد بحلول عام 2025، وترتفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2035".



وتابع الوزير قائلاً: "إن الدعم الذي تحظى به الخطة الوطنية من قبل مجلس الوزراء الموقر وعلى وجه الخصوص دعمه لسياسة نظام صافي القياس، شكل تحولاً في موارد الطاقة في المملكة ومجال الاستثمار فيها، فقد شهدت البحرين تدفقاً ملحوظا في فترة قصيرة للاستثمارات في الطاقة الشمسية في مطلع العام الجاري، وتأتي دراسة أطلس الرياح مكملة لهذا التحول وتحمل امكانيات بآفاق جديدة من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النماء والتطور في المملكة وتنويع مصادر الطاقة".



وقد قام الوزير ميرزا بتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة الطاقة المستدامة والذي أعدته الشركة العالمية INSOMNIA ، والذي سيسلط الضوء على خطة الوحدة لتفعيل دورها في نشر التوعية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



من جانبه، أشاد السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بدعم وزير شؤون الكهرباء والماء اللامحدود في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأكد أن اعتماد الخطط الوطنية وما فيها من مبادرات وسياسات يعكس حرص البحرين لتحقيق الالتزامات الوطنية ذات الصلة والتي منها الالتزام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص الهدف المتعلق بالطاقة المتجددة.



حضر حفل التدشين المنسق المقيم للأمم المتحدة والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المهتمة في الطاقة المتجددة وعدد من المختصين والفنيين في هذا المجال.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1208 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/12 - 13 : 03 PM