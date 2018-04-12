"الوطنية لحقوق الإنسان" تنظم ورشة عمل حول "حقوق المتعايشين مع الإيدز" المنامة في 12 أبريل / بنا / نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "حقوق المتعايشين مع الإيدز في مملكة البحرين"، قدمها الأستاذ باسم محمد الشرجي مساعد بحث وتدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين، وذلك في مركز التدريب بمقر المؤسسة.



وهدفت الورشة إلى التعرف على حقوق المتعايشين مع مرض الإيدز، وبيان وسائل الحماية المقررة لهم قانونًا والسعي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المتعايشين مع الإيدز بسبب الإصابة وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة حوله، فضلا عن نشر الوعي القانوني وتبصير أفراد المجتمع حول خطر الإيدز وطرق انتقاله.



كما دعت الورشة التفاعلية التي ضمت عددا من ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة والجمعيات الحقوقية والمهنية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى ضرورة القضاء على الفيروس وليس على المتعايشين معه، والذين يعدون ضمن الفئة الأولى بالرعاية وفقًا للآليات الحقوقية والدولية والإقليمية.



وأشاد الحضور بالقانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، والذي يعد من أكثر التشريعات المتطورة على الصعيدين العربي والإقليمي.



تأتي هذه الفعالية ضمن اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز ونشر حقوق الإنسان عن طريق إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية لكافة شرائح المجتمع في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.



ل.ب/ع ع



بنا 1155 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/12 - 59 : 02 PM