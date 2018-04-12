الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن الرياض في 12 ابريل / بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم مع السيد مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.



تم خلال الاجتماع بحث الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لاستئناف المفوضات السياسية للتوصل الى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



كما تم استعراض نتائج المباحثات التي يجريها السيد مارتن جريفيث مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لتدارس سبل تحقيق حل سياسي للأزمة.



وأعرب الأمين العام خلال اللقاء عن مساندة مجلس التعاون للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي في هذا المجال، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون واهتمامها بوقف نزيف الدم في اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، والعمل على ايصال المساعدات الانسانية الى كافة المحافظات اليمنية، ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها.



خ.ب/ع ع



بنا 1132 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/12 - 40 : 02 PM