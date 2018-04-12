وزارة التربية تؤكد خلو المدارس من الأمراض المعدية المنامة في 12 أبريل / بنا / أكد الدكتور فواز أحمد الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم حرص الوزارة على بذل كافة الجهود اللازمة لضمان توفير البيئة المدرسية الصحية والآمنة للأبناء الطلبة من خلال أجهزتها المختلفة، بما يضمن سير العمل في المدارس بالصورة المطلوبة، ومن ذلك ما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة.



وقال ان قسم الصحة المدرسية بالوزارة يعمل بشكل يومي ومستمر على تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للمدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، حيث تتم خلال تلك الزيارات متابعة التطعيمات والأمراض المزمنة للطلبة، وعقد المحاضرات والندوات المتخصصة، وإصدار المطبوعات التوعوية حول النظافة والغذاء السليم، وغيرها من الأنشطة التي تندرج ضمن هذا التوجه، باعتبار أن عمل المؤسسة التربوية يشمل الاهتمام بالتعليم والتربية والصحة البدنية والنفسية للأبناء الطلبة.



وأضاف ان الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة تقوم بتوفير ممرضات مؤهلات في العديد من المدارس يقمن يومياً بمتابعة الحالات الصحية المزمنة أو الطارئة، إضافةً إلى أدوارهن التوعوية والإرشادية، إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي في متابعة العديد من الحالات المتعلقة بالجانب السلوكي للطلبة.



وأوضح الشروقي أنه على الرغم من التأكيدات المنشورة مراراً من وزارة الصحة، باعتبارها الجهة المختصة بالأمور الصحية داخل المدارس وخارجها حول خلو المدارس من الأمراض المعدية، فإن بعض الأصوات ما تزال مصرة على ادعاء غير ذلك بدون أي دليل ودون الاستناد إلى وقائع حقيقية، مما من شأنه إثارة الشكوك والبلبلة، مؤكداً أن قسم الصحة المدرسية بالوزارة ينسق بشكل مستمر ويومي مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، ويتواصل معهم في مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة المدرسية، معبّراً عن شكره وتقديره لوزارة الصحة على تعاونها وتنسيقها الدائم وتقديمها كافة أوجه الدعم للصحة المدرسية، مطمئناً الجمهور أنه واستناداً إلى التأكيدات الواردة من وزارة الصحة، فإن جميع المدارس الحكومية والخاصة خالية من الأمراض المعدية.



ل.ب/ع ع



بنا 1131 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/12 - 42 : 02 PM