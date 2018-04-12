برعاية محافظ العاصمة.. النادي العالمي للإعلام الاجتماعي ينظم المنتدى الدولي الأول للمتحدثين المنامة في 12 أبريل / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، ينظم النادي العالمي للإعلام الاجتماعي، يوم السبت المقبل 14 أبريل الجاري، المنتدى الدولي الأول للمتحدثين Speak in Bahrain ، وذلك في فندق الدبلومات راديسون بلو في العاصمة المنامة.



ويتميز المنتدى في نسخته العالمية الرابعة بمشاركة 30 متحدثاً عالمياً من 6 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وهولندا، وأستراليا، ومملكة تايلند، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى متحدثين من مملكة البحرين التي تستضيف هذا الحدث للمرة الأولى.



وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن المملكة تتميز بحسن استقبال وتنظيم المنتديات والفعاليات العالمية، وتأتي رعاية المنتدى الدولي للمتحدثين في إطار رؤية محافظة العاصمة لتخريج المبدعين واحتضان الموهوبين عبر عديد من البرامج والفعاليات في مجال التأهيل والتدريب الاحترافي.



من جانبه قال السيد علي سبكار الرئيس الشريك للنادي العالمي للإعلام الاجتماعي ان اقامة هذا المنتدى تأتي تدعيماً لمجهودات الأشخاص الراغبين في تعزيز مهارات التواصل والتأثير، والذين يدركون مبدأ سحر الكلمة، ووقعها في قلوب المستمعين وعقولهم، من أجل التأثير والوصول إلى النتيجة المرجوة.



وأوضح أن المنتدى "مناسب لمختلف الفئات، بدءا من المتحدثين الرسميين ومن لديه مهمة الخطابات العلنية، وصولاً إلى جميع الفئات التي تتواصل مع الجماهير بغض النظر عن حجمها وطبيعتها، كالمسؤولين، ومديري حسابات التواصل الاجتماعي الأهلية والتجارية، وأصحاب الأعمال، والمسوقين، والتربويين، والإعلاميين، بل عموم الناس الذين تنفعهم مهارات الحديث في وظائفهم وعلاقاتهم المهنية والاجتماعية".



ولا تزال فرصة التسجيل في المنتدى متاحة للمهتمين عبر الموقع الإلكتروني www.smcbahrain.org علماً أن المنتدى يعقد من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً.



ل.ب/ع ع



بنا 1128 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/12 - 39 : 02 PM