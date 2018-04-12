بحث التعاون بين مكتبة الملك حمد الرقمية والمكتبة الرقمية السعودية بالرياض الرياض في 12 أبريل/ بنا / زار وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي المكتبة الرقمية السعودية في الرياض، لبحث أوجه التعاون بينها وبين مكتبة الملك حمد الرقمية، والاستفادة من تجربتها في التعاون مع الناشرين العالميين للمحتويات الرقمية، ومكتبات الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الدولية.



واطلع الوزير على بوابة المكتبة التي تضم أكثر من 310 آلاف مرجع علمي رقمي من مختلف التخصصات العلمية، وتتيح للباحثين الوصول إلى مختلف المصادر الرقمية، كما استمع إلى شرح عن جهود المكتبة في التعاقد مع أكثر من 300 ناشر عالمي.



وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل القائمين على المكتبة الرقمية السعودية لتوفير المحتوى الرقمي الثريّ لجمهور الباحثين والأكاديميين وطلبة المدارس، الأمر الذي جعلها في موقع الصدارة ضمن أكبر التجمعات الأكاديمية لمصادر المعلومات في الدول العربية.





ل.ب/و.ش



بنا 0851 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/12 - 56 : 11 AM