الأشغال غلق مسار على شارع الغوص بالمحرق على مراحل المنامة في 12 أبريل / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط شارع الغوص بالمحرق تستدعي غلق مسار على مراحل باتجاه الجنوب بالقرب من تقاطع جسر الشيخ عيسى بن سلمان وسيتم توفير مسار للحركة المرورية.



واوضحت الوزارة انه سوف يتم العمل في الموقع المذكور أعلاه خلال بدءا من اليوم الخميس الساعة 11 مساءً إلى يوم الأحد المقبل 15 أبريل الجاري في الساعة 5 صباحاً، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامتهم.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0845 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/04/12 - 52 : 11 AM