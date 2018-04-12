هيئة تنظيم الاتصالات تطلع على أفضل الخبرات في قطاع الاتصالات بالإمارات أبوظبي في 12 أبريل/ بنا / قام وفد من هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين برئاسة الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، مدير إدارة الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بزيارة إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف الاطلاع على أبرز الممارسات والاستراتيجيات ذات الصلة بموضوع إدارة الشؤون التنظيمية والتراخيص، والشؤون المالية، والطيف الترددي، والموارد البشرية، وإسعاد المتعاملين.



وتضمن جدول أعمال الزيارة عرضًا مفصلاً حول نطاق عمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات تناول اللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات في الإمارات وتطويره، وتمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الذكي. بالإضافة إلى عرض حول آلية إصدار شهادات اعتماد النوعية. كما تم تقديم شرحاً عن نظام التعامل مع شكاوى المتعاملين، ومركز الأعمال الخاص بالمتعاملين، ومنهجية وإطار تطوير الخدمات الحكومية، واستعراض بعض المشاريع والمبادرات التي طورتها الهيئة العامة، وتطوير مركز الاتصال التابع للهيئة العامة، وتطوير وتحسين بيئة مراكز إسعاد المتعاملين. واطلع الوفد كذلك على آلية العمل في قسم الموارد البشرية بالهيئة العامة من حيث الهيكل التنظيمي، وآلية التوظيف، والدورات التدريبية، ونظام إدارة الأداء والمواهب.



وبمناسبة الزيارة، صرح مدير إدارة الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بالهيئة الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة "يسرنا زيارة أشقائنا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل هذه الزيارة جزءًا من الجهود المستمرة في سبيل دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين الهيئتين وتبادل الخبرات والتجارب، وهي تعد كذلك جزءًا من خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في قطاع الاتصالات على المستوى الإقليمي والاستفادة منها في تطوير آليات العمل المعتمدة لدينا".



واشاد الشيخ محمد بحجم الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال قطاع الاتصالات حيث باتت تحتل مكانة مرموقة ومثالا يحتذى به على المستوى الإقليمي وعلى مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكدا أن هذه الإنجازات سيكون لها انعكاس إيجابي على واقع العمل في قطاع الاتصالات الخليجي وعلى الارتقاء به نحو آفاق جديدة."



وبدوره رحب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات السيد حمد عبيد المنصوري، بوفد الهيئة وقال: "نعتز بهذه المسيرة الممتدة من التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين والتي تجسد العلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين.



وبين الشيخ محمد "لقد كان لقاء حافلا بالأفكار والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاتصالات والمعلومات، مشيرا الى إن مثل هذه اللقاءات تكتسب أهميتها من التطورات العالمية على المستويات التكنولوجية وبالأخص دخول العالم عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية وما يستتبعه ذلك من تطور في الاعتماد الكثيف على البيانات الضخمة."



الجدير بالذكر أن وفد الهيئة يضم كلا من أمل المناعي، مدير الموارد البشرية والعنود محمد، القائم بأعمال مدير شؤون المستهلك، والمهندس محمد الكعبي، مهندس اتصالات.



ل.ب/و.ش



بنا 0833 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/12 - 38 : 11 AM