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صدور مرسوم عن جلالة الملك المفدى بتعيين سفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
2018/04/12 - 14 : 11 AM
المنامة في 12 ابريل / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (24) لسنة 2018 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جاء فيه:

يُعين الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة - السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية – رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بلقب سفير فوق العادة مفوض.


خ.ب/و.ش

بنا 0810 جمت 12/04/2018


عدد القراءات : 24         اخر تحديث : 2018/04/12 - 14 : 11 AM
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